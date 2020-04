Una gran novela, desde su inicio dice cuando nacemos traemos la muerte escondida en el hígado o en el estómago, de orígenes jesuita; escrita en 1950 por Otto Feige, conocido por el sobre nombre de BRUNO TRAVEN.



La envidia y la falta de comida de MACARIO es la base de esta novela, se hace de un guajolote que lo cocina su esposa, pero para no darle ni a sus hijos se va al campo para esconderse y comérselo solo.



Ahí encuentra tres personajes en el campo, EL DIABLO, DIOS Y LA MUERTE, quienes le piden que compartan con el su guajolote; pero bueno no les cuento más, espero que la lean y no me queda otra que mandarles saludos.



Rogelio Ordóñez Solana.