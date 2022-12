Madame Bovary – Gustave Flaubert

(12 de diciembre de 1821, Francia - 8 demayo de 1880, Francia)Ambientada en la Francia burguesa del siglo XIX, Flaubert nos narra la feliz perotriste vida de Emma Bovary, quien contra todos los ideales impuestos por lasociedad de su época, lucha por seguir lo que dicta su corazón, aunque estoimplique un trágico final para toda la familia Bovary.Estoy impactado con esta obra maestra (porque realmente lo es), no por nada esconsiderada como una de las mejores novelas de todos los tiempos. Una obraescrita en una esplendida prosa poética, una prosa que logra transportarte de formaplacentera a esa Francia burguesa del siglo XIX, a sus costumbres y tradiciones, asus exquisitos paisajes o sus agradables aromas (impresionante nivel descriptivo),una obra satírica, humorística, oscura, trágica, atrapante, fascinante, interesante,sublime, exquisita, magnifica, sin duda es de esas obras que sólo se ven una vez enla vida y por ello, es de vital importancia leerla por lo menos una vez antes de morir.También encontraremos agradables referencias a Balzac y Voltaire, entre otros. Nopor nada es una obra elogiada en su máximo esplendor por otro grande como lo esel Premio Nobel de Literatura 2010; Mario Vargas Llosa (recordar que homenajea laobra con su ensayo “La orgía perpetua”) y para poder entender y comprender laadmiración hacia la novela, no sólo por Vargas Llosa, sino por miles de lectores en elmundo, es vital leerla, degustarla y amarla, no hay más.Cierro con su siguiente aforismo: “Denigrar a los que amamos, siempre nos separade ellos”Ir Knot