Manejados los hechos históricos como una novela, la autora Jane Lewis comienza narrando en primera persona, como si fuera propiamente Malitzin quien cuenta la historia: "Algunos me llaman 'La Chingada' y dicen que fui una ramera. Mienten. La ramera vende su cuerpo; en cambio, yo di el mío y di mi corazón y mi mente hasta el fín y sin reparar en amarguras.Otros me llaman traidora. Son unos embusteros. Yo no traicioné a nadie. Fui traicionada. Monstruosamente, cruelmente traicionada. Pero es que, desde la hora misma de mi nacimiento, parecí marcada para un extraño destino".El libro es sumamente entretenido y bellamente escrito. Reivindica la figura del personaje y quizá da los primeros pasos sobre la corriente feminista que ahora celebramos.Magno Garcimarrero O.