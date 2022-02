Marco Tulio Aguilera, escritor y deportista que la pandemia no detuvo

El escritor Marco Tulio Aguilera Garramuño, académico de la Universidad Veracruzana, no ha descansado durante los tiempos de pandemia. Tras la publicación de su libro Cuentos ligeramente perversos en la Editorial Camelot América de España, el autor ha visto publicados otros libros. Uno de ellos es la segunda edición de Formas de luz, novela que recibió el Premio Bellas Artes en México en 2017 y que fue publicada en su primera edición por la Editorial de la Universidad Veracruzana. La nueva edición, a cargo de Ilíada Verlag, editorial alemana, apareció en Berlín, en 2019, cosechando elogiosas críticas en varios países.En el año de 2020 fue publicada la novela Nostalgia del paraíso, en edición de Camelot América, de España. Sobre esta obra se ha dicho: “El protagonista de esta novela sale del mundo civilizado y se traslada a un lugar intocado, virgen, de la Amazonia colombiana. Allí vive una historia de amor con una indígena huitota que sin duda agradará tanto a los lectores de las novelas de aventuras como a los que buscan obra de alta calidad literaria y de profundización en el espíritu”.Al preguntársele sobre las fuentes de inspiración de la novela, Aguilera Garramuño comentó: “Tres fuentes me sirvieron para la elaboración de Nostalgia del paraíso 1. El relato de una historia de amor que escuché de labios de un hombre que pasó la mayor parte de su vida en la Amazonia, 2. Un viaje a ese territorio que hice personalmente hace varios años y 3. Una investigación documental que me llevó a leer muchos libros sobre el Amazonas y las costumbres de los huitotos, habitantes de la selva colombiana”.Un tercer libro de Aguilera Garramuño que acaba de ser publicado en Berlín es El dragón Kraken y otros cuentos felices, obra de cuentos infantiles, escritos recientemente. “Este es el segundo volumen de cuentos infantiles que he escrito”, dice el autor. “Aparece después de El pollo que no quiso ser gallo, primer libro infantil publicado por el autor, que recibió el Premio Nacional de Literatura Infantil Juan de la Cabada hace 24 años. A la fecha ese libro ya tiene 16 ediciones en varios países y se sigue vendiendo muy bien, tal vez porque lo usan como libro de texto en escuelas de varios países”.Y agregó Aguilera Garramuño: “Otro trabajo bastante largo y dispendioso que he hecho durante los años de pandemia es editar personalmente y publicar en Amazon la mayoría de mis libros que estaban fuera del mercado. A la fecha ya tengo catorce libros míos en esa plataforma, tanto en formato físico como en libro electrónico”.El escritor, como se sabe, es un deportista consumado, que se dedica actualmente a la natación, donde ha cosechado abundantes medallas en campeonatos nacionales representando a la Universidad Veracruzana como deportista máster. Sobre el tema ha dicho: “No dejé de entrenar sino unos tres meses en lo más severo de la pandemia, por lo que conservo la condición física, que espero dure hasta el próximo Campeonato Panamericano, en julio de 2022, en el que ya estoy inscrito. Se llevará a cabo en Medellín, Colombia. Será mi primera salida internacional como nadador.”Finalmente, anotó que a principios de 2022 aparecerá un nuevo libro en la Editorial Ilíada, en Berlín, sobre el que por el momento prefiere no adelantar información.Recientemente, Aguilera Garramuño fungió como jurado en el Concurso Internacional de Cuento Edmundo Valadés. Además, una obra suya fue traducida al idioma bengalí y publicada en la India y actualmente está negociando la traducción y publicación en la India de Breve historia de todas las cosas,su novela más conocida y, paradójicamente su primera obra, altamente elogiada por García Márquez y otros autores de prestigio.