Desde hace ya un tiempo había escuchado de este mítico personaje histórico, sobre todo que había terminado en la guillotina, así que finalmente me anime a leer su biografía (entiendo que el autor Stefan Zweig fue quien describió de manera sencilla la vida de Antonieta, sin embargo en mi caso dudo si pertenece a Zweig ya que la tengo en la editorial Asuri/Promexa de la colección “genios y líderes de la historia” (1980) y el índice no indica que sea de su autoría), pero centrándonos en el titulo en cuestión, conoceremos la importancia de este personaje en la historia de Francia, Europa y en la historia universal, desde su infancia donde conoceremos una niña con total falta de principios, valores y educación, obligada a contraer matrimonio a sus apenas 14 años con el “Delfín” Luis XVI esto con el fin de conciliar intereses entre Austria y Francia (importante conocer el contexto histórico del siglo XVIII) y es aquí donde comienza la trágica vida de María Antonieta, la caída de la Monarquía, el nacimiento de la Republica y bueno, el trasfondo no solo histórico, sino personal que la llevo finalmente a como ya se sabe, terminar en la guillotina en 1793.La recomiendo absolutamente, es una biografía muy nutrida, apasionante, atrapante, (aunque los primeros 2 capítulos son un poco lentos) no solo como bagaje cultural sino que creo que la historia siempre será importante conocerla para no terminar condenados a repetirla y con base a esto, María Antonieta es el claro ejemplo de ello.Ir Knot