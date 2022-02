En esta biografía, conoceremos al Arquitecto Michelangelo Buonarroti “Miguel Ángel” (marzo 6 de 1475 Caprese Michelangelo, Italia - febrero 18 de 1564 Roma, Italia) desde su nacimiento. La manera en que se interesó por el arte pero sus padres no lo aceptaban. Avanzando en la historia (ya que es una biografía novelada), conoceremos su gran pasión por la escultura en mármol y, gracias a ello, conoceremos su “Piedad”, su “David”, entre otras. Pero eso no es todo, aquí jugarán papeles importantes unos apellidos que seguramente ya habías escuchado alguna vez: Los Borgia y los Medicis, importantes familias en la historia de la Italia y entre estos personajes, se verá involucrado Miguel Ángel, en algo que no era precisamente su fuerte: La Pintura. Pero vamos, que fue obligado con el fin de dejarlo en mal, pues a sus 20's ya tenía obras como Piedad o David y pensando que no podría con la pintura, su talento fue puesto por encima del de sus contemporáneos: Leonardo Da’Vinci y Rafael, vaya prueba de fuego. Pero aun con su poca experiencia en la materia, logra lo que podría ser su mejor creación: La Capilla Sixtina. Además, no solo podremos leer sus mejores épocas, también las peores, pues sufrirá crisis emocionales y existenciales, esto con algunas muertes importantes, como las de Leonardo y Rafael, aunado a la crisis de llegar a la vejez. Una biografía ampliamente recomendada, te invito a que busques las obras aquí mencionadas y te sorprendas con el genio que fue Miguel Ángel, te vas a llevar gratas sorpresas.Ir Knot