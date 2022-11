Momentos estelares de la humanidad - Stefan Zweig

Con su ya característica prosa, el maestro Stefan Zweig nos narra una serie de breves relatos que, efectivamente, han plasmado un antes y un después en la historia de la humanidad. Tales como la derrota de Napoleón en Waterloo, la lucha para "conquistar" el Polo Sur por el capitán Scott, la creación del "mesías" por el alemán Händel, o la creación de la "Marsellesa" entre otras gratas sorpresas. Indudablemente un libro de un gran valor histórico y universal. Quien mejor para relatarnos estos y otros sucesos históricos, que unhombre tan apasionado, humanista y sensible como Stefan Zweig. Recomendado paratodos, pero sobre todo, para aquellos interesados en la historia Europea y Universal, también recomendaría releerlo las veces que sea necesario.Por último, me parece importante aclarar que podría haber una pequeña variación de estosrelatos dependiendo la editorial, pero eso no cambiara mucho el podernos empapar dehistoria de la buena, a través de tan magistral pluma.Ir Knot