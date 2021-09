Se trata de una pequeña antología o compilación del mítico Chéjov que incluye un total de 10 narraciones (un par de novelas cortas y cuentos) de las cuales igualmente solo destacaré (por cuestiones de espacio) las siguientes:



1.- La sala número seis: Novela corta magnifica sobre como un hombre puede caer directo al abismo de la locura en un abrir y cerrar de ojos, pero también es una historia exquisita, triste, fría, filosófica, inquietante que al terminarla me dejó helado y no hablamos precisamente un relato de terror ni mucho menos, pues Chejov dice mucho con poco.



2.- Vecinos: sin duda para mí el relato más profundo de todo el libro, sobre la libertad física y emocional, el apego, la cruda realidad de cosas que tarde o temprano debemos enfrentar, como dije el más profundo pero también el más triste, cruel y nostálgico…



3.- Ladrones: un relato sencillo pero como es característico en el autor, profundo, una sátira a la Rusia de su época, pero con tanta vigencia como que el mundo a veces es cruel e injusto, pero es lo que hay.



4.- Cirugía: un cuento corto – naturalmente – pero de una prosa contundente pues es importante recordar que Chejov fue médico de profesión, pero con este cuento solo logras reafirmar la maestría de su pluma pues es tan real e intenso, que casi logras percibir el dolor de esa “cirugía” realmente la segunda mejor historia de este exquisito libro!



5.- Zínochka: Cuento final del libro, sencillo pero al fin cuento y lo puedo decir en toda la extensión de la palabra un verdadero cuento, sin embargo destacan tres puntos: el amor, el odio y la inocencia.

El resto si bien no llegan a tener ese impacto característico en la obra de Chejov, están bien para pasar el rato, sobre todo para aquellos lectores que quieren leer pero el tiempo les apremia.



