Orgullo y Prejuicio - Jane Austen (diciembre 16 de 1775, Reino Unido - julio 18 de 1817, Reino Unido)Es la historia de la familia Bennet y sus cinco hijas casaderas: Jane, Elizabeth, Mary, Catherine y Lydia. La sra Bennet quiere que sus cinco hijas se casen para asegurar su futuro, ya que después de la muerte del señor Bennet, ninguna de sus hijas podrá heredar por el simple hecho de ser mujer.En pocas palabras, esa sería la historia principal, pero lo importante aquí, sería lo que la autora intentó reflejar, lo cual es la condición de la mujer en la sociedad británica del siglo XVIII y claro está, los temas tanto del orgullo, como del prejuicio.Creo que muchas lectoras la consumen por tratarse de un tema meramente "romántico" y sí, en cierto punto lo es, pero repito, me parece imprescindible conocer el contexto en que fue escrita.Más allá de la trama o el contexto, debo destacar la prosa bastante sencilla con que la autora plasmó la obra, y si bien es cierto al principio estaba siendo prejuicioso con la obra (ironía la verdad), debo decir que después de darle una segunda oportunidad, en realidad me ha gustado, me parece interesante. La recomiendo, si, sin duda. ¡Feliz día Internacional de la mujer!Ir Knot