Pancho Villa. Retrato autobiográfico 1894-1914- Guadalupe y Rosa Helia Villa

Libro: PANCHO VILLA. Retrato autobiográfico 1894-1914. Edición preparada por Guadalupe y Rosa Helia Villa. Editorial Taurus. 2003.El general Francisco Villa dictó al coronel Manuel Bauche Alcalde, su asistente, recuerdos de su vida que abarcan de 1894 a noviembre de 1913. El resultado fue plasmado en cinco cuadernos publicados en el volumen en comento, por primera vez de manera íntegra y en versión facsimilar. Complementa la obra una transcripción de los documentos manuscritos, así como estudios introductorios de Guadalupe y Rosa Helia Villa Guerrero, nietas del general, fotografías poco conocidas o inéditas del personaje y de la época, y un prólogo de Juan Ramón de la Fuente.Dice villa: "Que se conozca mi historia, toda mi historia, con todos sus sufrimientos, con todas sus luchas, con todas sus miserias, con toda la sangre que me vi forzado a derramar, con todas las injusticias que me vi precisado a combatir, con todas las agresiones que me vi compelido a repeler y todas las infamias que hube de castigar. Que todos, amigos y enemigos, conozcan al Francisco Villa de verdad, al de carne y hueso, al de nervios y sangre y corazón y pensamiento, que ni es el hombre-fiera que pintan los enemigos del pueblo, atribuyéndome una insaciable sed de sangre, de pillaje y de exterminio, ni es tampoco el súper-hombre que quisieran encontrar los que, encariñados con el forjamiento de ídolos populares, no ven que ante las aras de los falsos ídolos se sacrifica estérilmente la sangre de los pueblos. Patriota sincero y compañero leal: esos son los únicos títulos que sí reclamo, porque me pertenecen, porque he sabido conquistarlos al precio de mi sangre"General Francisco Villa.Este libro es un verdadero tesoro.