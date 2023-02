Revoca TEPJF determinación que desechaba demanda contra secretario de Gobierno

Este miércoles la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revocó, por mayoría de cinco votos, la determinación de la Sala Regional Xalapa que confirmó el desechamiento de la demanda hecha por la diputada local de Movimiento Ciudadano, Ruth Callejas Roldán, quien señaló al secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos, de violencia política en razón de género durante su pasada comparecencia ante el Congreso local.La Sala Regional había considerado que los actos reclamados no son susceptibles de ser analizados en la materia electoral, al estar relacionados con el derecho parlamentario.En el caso, dentro del expediente SUP-REC-506/2022, la diputada local alegó la afectación a su derecho político-electoral de ejercer efectivamente su cargo, estimando que el funcionario estatal emitió expresiones constitutivas de Violencia Política de Género en su contra ante el órgano legislativo local durante su comparecencia como parte de la Glosa del IV Informe de Gobierno.El Tribunal local y la Sala Regional Xalapa consideraron que el acto reclamado no se podía analizar, pues el caso se trataba de un asunto relacionado con el derecho parlamentario y no con el electoral. Por tanto, la diputada local actora acudió ante la Sala Superior.Fue así que este jueves, el pleno de la Sala Superior del Tribunal Electoral rechazó el proyecto de sentencia del magistrado, Indalfer Infante Gonzales, en el que sostenía que los actos que impugnó la actora estaban relacionados con el derecho parlamentario.Se expuso que las comparecencias que se realizan dentro de recintos legislativos se regulan por el derecho parlamentario, por lo que su control y revisión sería a través de los mecanismos de control internos.Así, la mayoría de los miembros del máximo órgano jurisdiccional electoral revocaron la resolución impugnada, pues coincidieron en que la inviolabilidad parlamentaria no podía hacerse extensiva a Eric Cisneros Burgos en virtud de que esta solo protege a las personas legisladoras en el ejercicio de su función.En la discusión, los magistrados determinaron que los funcionarios tienen la libertad de poderse expresar al comparecer ante el Congreso local, señalando que cualquier situación debe de ser resuelta en la sede parlamentaria o donde corresponda.El magistrado presidente, Reyes Rodríguez Mondragón, señaló que se deberá determinar si hubo o no una expresión de violencia política en razón de género en materia electoral, añadiendo que esto no excluye otro tipo de responsabilidades.Al subrayar que la inmunidad parlamentaria no protege a los funcionarios que acuden a comparecer ante el Congreso local, el magistrado destacó que se trata de un proyecto relevante, que ameritaba fijar un criterio de la Sala Superior “dados los hechos y la controversia que es inédita en torno a esta definición sobre si la competencia es electoral o parlamentaria”Cabe señalar que el pasado 19 de noviembre, la diputada cuestionó al funcionario sobre el incremento de la violencia contra las mujeres en Veracruz, exponiendo que el estado ocupa el segundo lugar en feminicidios, octavo en abuso sexual y noveno en violencia familiar.En su oportunidad de responder, en lugar de señalar las acciones solicitadas, Cisneros Burgos dijo que este gobierno sí trabaja en empoderar “de verdad” a las mujeres, no como el caso de su partido político, Movimiento Ciudadano (MC), al que acusó de no dar oportunidad a las mujeres.“No podemos tener un discurso aquí ni otro cortito allá afuera”, dijo al sacar un mapa de Veracruz donde están señalados los municipios gobernados por mujeres.“No hay una sola alcaldesa de movimiento ciudadano porque en todas las ciudades donde hay posibilidades de triunfo, en su partido no les dan oportunidades a las mujeres y sí le dan oportunidades a los hombres para que repitan y repitan”, recriminó el secretario.Cisneros dijo que gracias a que el Organismo Público Local Electoral (OPLE) “le corrigió la plana” a Movimiento Ciudadano, es que ella pudo convertirse en diputada. Agregó que gracias “a la voluntad” del Gobernador, Cuitláhuac García, tiene a mujeres en cargos como el Tribunal Superior de Justicia para que “violentadores” conozcan la fuerza del Estado.“Qué bueno que usted hace sus comentarios, pero trasládeselos por favor a los gobernadores de Jalisco y Nuevo León donde si hay mucha violencia, aquí en Veracruz la vamos disminuyendo coordinadamente. Sus comentarios con todo gusto, se los voy a hacer llegar vía digital a sus gobernadores”, dijo el secretario.Siguió diciendo que MC promueve a presuntos delincuentes a cargos públicos como en Ixtaczoquitlán, donde un regidor de Movimiento Ciudadano está acusado de asesinar a un periodista. En respuesta, Callejas Roldán le pidió que se enfocara en los problemas de Veracruz y dejara a los mandatarios de otros lugares hacer su trabajo.“Yo no le pregunté sobre partidos políticos, hablé por todas y todos, todas las mujeres en Veracruz. Si en nuevo León, en Jalisco en Zacatecas o en otros estados la violencia incrementa, a mí me interesa Veracruz y me interesa mejorar la calidad de vida y la seguridad de hombres y mujeres del estado, por eso estoy legislando a favor de eso y colaborando con el gobierno con quienes tienen la disposición de hacerlo y quieren hacerlo”, dijo.Ruth Callejas sostuvo que empoderar a las mujeres no solo debe hacerse en el discurso y le reprochó que, a diferencia de sus dichos, en los hechos no hay una sola mujer en su equipo de confianza o puestos de mayor relevancia.