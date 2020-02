"No es una novela. Y tampoco un cuento. Es una historia. Empieza con un hombre que atraviesa el mundo, y termina con un lago, que está allí, en un día de viento. El hombre se llama Hervé Joncour. El lago no se sabe.

Se podría decir que es una historia de amor. Sin embargo, si hubiera sido así, no habría valido la pena contarla. Hay de por medio sentimientos, dolores, que sabemos perfectamente lo que son, pero un hombre verdadero los oculta. Esta historia tiene una música blanca, extraña, se toca piano, se baila despacio, se escucha en el silencio de la lectura. Se trata de una historia del siglo XIX por lo que no hay que esperar encontrar aviones, teléfonos celulares ni psicoanalistas".



Comienza "en el año de 1861. Flaubert estaba escribiendo Salambó, La iluminación eléctrica era todavía una hipótesis y Abraham Lincoln, al otro lado del océano, estaba combatiendo en una guerra de la cual no vería el fin.



Hervé Joncour tenia 32 años. Compraba y vendía gusanos de seda".



Bellísimo libro muy adecuado para regalo del día del amor y la amistad.



Magno Garcimarrero O.