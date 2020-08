Sobre la naturaleza de los sueños - Hugo Hiriart

Libro: Sobre la naturaleza de los sueños



Autor: Hugo Hiriart

Ed. Era 2018.



Se trata de una disquisición escrita con sencillez que se propone dilucidar ¿qué son los sueños? ¿Por qué ocurren? ¿Cómo ocurren? ¿Cómo los recordamos? ¿Qué significan?



El autor no es psiquiatra sino filósofo, sabe argumentar muy bien y va llevando al lector a la conclusión de que los sueños son conjeturas puras, espontáneas al grado de carecer de sinopsis, es decir que no tienen principio ni fin ni discurso de un punto a otro, son saltos conjeturales que aparecen de golpe en milisegundos.



No es un libro de fácil lectura por lo que debe leerse con detenimiento. Desde luego que no incursiona en esoterismos ni premoniciones, es un trabajo serio, a pesar de hacer alarde de buen humor.





Magno Garcimarrero O.