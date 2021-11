Se trata de una novela-corta (histórica) que gira en torno a los cosacos Ucranios Tarás Bulba y sus hijos Ostap & Andréi, quienes se proponen invadir y atacar con todas sus fuerzas a los polacos pues han quebrantado su juramento de no meterse con la iglesia ortodoxa.Una novela cargada de aventuras, escrita en una prosa magistral, las exquisitas descripciones que hace el autor de las estepas Ucranianas, de los cosacos y de los sangrientos y brutales enfrentamientos entre Cosacos-Polacos-Tártaros son (en este último caso) bastante gráficas y explícitas, por algo Gógol fue pionero del realismo ruso.La verdad es una novela-corta imprescindible para conocer no solo la pluma del maestro Nikolái Gógol, sino como dije del realismo ruso en la época (o más bien siglos) en que los ucranios libraban batallas para defender su fe y nacionalidad ante los Turcos-Tártaros-Polacos pero también para conocer de la poderosa literatura rusa.El final como en casi toda la obra, no deja de ser sangriento, épico y heroico, pues el autor nos describe el poderoso nivel bélico de la madre Rusia.La verdad si te interesa conocer la literatura rusa es menester conocer la obra del "Loco más cuerdo" Nikolái Gógol.Knot Ir