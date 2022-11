Tres maestros: Balzac, Dickens, Dostoievski – Stefan Zweig

No tengo idea por dónde comenzar. En pocas palabras, se trata de una serie de breves ensayos que hace el autor sobre tres grandes de la literatura universal: Balzac (Francia),Dickens (Inglaterra) y Dostoievski (Rusia). De entrada debemos saber que Zweig era un apasionado de la vida y la literatura y si damos un vistazo a su libro: “El mundo de ayer” entenderemos mejor a este verdadero ídolo intelectual. El primer ensayo está dedicado a Balzac, gracias al cual podremos conocer porque es también conocido como el “Napoleón de las letras”, sin duda un ensayo interesante para los que gusten del periodo Napoleónico y de la llamada “comedia humana”.En cuanto a Dickens bueno, me ha encantado, la verdad no he leído más que la “Canción de navidad” (que no me gustó tanto) sin embargo, con este ensayo el maestro Zweig logra engancharte de una forma impresionante a la vida y obra de Dickens e incluso, logra enamorarte del mismo aun sin haberlo leído.Por último, Dostoievski. Sobre este autor el ensayo es más largo, más profundo, más apasionante, pero al igual que los autores previos, también podremos conocer el contexto tanto del autor, como de su obra (incluso me parece perfecto para poder leer y comprender mejor Los hermanos karamázov). En general, el libro resulta sumamente interesante y atrapante gracias a la forma en que Zweig nos logra transportar a cada uno de estos 3 universos literarios, a la Francia Napoleónica con Balzac, a la Inglaterra Victoriana con Dickens y a la Rusia Zarista con Dostoievski.Conclusión: se trata de un libro imprescindible como prácticamente toda la obra de StefanZweig, su prosa es un deleite al paladar lector y naturalmente nos invita a degustar de 3gigantes de la literatura universal.Ir Knot