Se trata de una novela muy interesante, pues si bien la historia no es exactamente la mejor que puedas consumir, se puede considerar un tanto original, la cual gira en torno a Miguel Serra, joven que desde niño sufre ciertas desgracias (como perder a su padre), pese a ello logra llevar una buena relación con su madre, nuestro protagonista Miguel vivirá varias aventuras junto a su madre, esto hasta que otra desgracia cae sobre él pues su madre fallece de una forma trágica y hereda una fortuna misma que no sabrá administrar correctamente, con la misma logra hacerse de una Librería de Viejo, sin embargo con ello no es feliz, hasta que logra hacerse de un circo en el cual, vivirá todavía más aventuras y mas desgracias.



El final da un giro inesperado que deja al lector impactado. Considero que es una novela un tanto Underground, pero reitero que cuenta con una historia un tanto original misma que es llevada a cabo con un extraordinario dominio de los recursos narrativos y una gran capacidad para la caracterización psicológica, además de contar con un lenguaje sencillo y eficaz y una inimitable maestría para captar el interés del lector, lo cual la hace imperdible y recomendada.



Saludos.