También conocida como novela de ajedrez, se trata de una novela-corta bastante peculiar, en la cual, seguiremos al campeón mundial de ajedrez, Czentovic, quien se embarca en un yate con rumbo a la argentina y en su trayecto se cruzará con un misterioso personaje, con quien su reputación como campeón mundial de ajedrez se verá en aprietos. Pero lo interesante aquí, es como este misterioso rival aprendió a jugar (o no) estando al borde de la locura (literalmente) por haber sido prisionero del Nacional-Socialismo (y no me refiero a los campos de concentración, sino a algo tal vez peor).El lector encontrará en esta exquisita novela-corta los tintes autobiográficos, pues es importante recordar que tanto el autor como su obra, fueron perseguidos por el mismo Nacional-Socialismo, por lo cual su alma se vio doblegada y, en compañía de su esposa, decidió renunciar a su existencia. Indiscutiblemente, Zweig fue un maestro no sólo de la biografía, sino también de las historias cortas y ésta en particular me parece adecuada para referir su maestría, pues también cuenta con una filosofía bastante curiosa y profunda, que resumiré con su siguiente aforismo: Ninguna cosa del mundo ejerce tanta presión sobre el alma humana como la nada.Ir Knot