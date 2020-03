Este libro fue escrito por un pastor cristiano radicado en los Estados Unidos. Es hispanohablante y aunque puede haber algunos conceptos de carácter religioso en su texto que no le agraden a algunos lectores, su libro cuenta con un lenguaje sencillo y técnicas que provienen del sentido común. El tema es el manejo del dinero.



He de decir que hace algunos años, busqué y leí varios textos sobre el manejo del dinero, ya que no había quincena que no tuviera problemas económicos. No entendía cómo un día tenía dinero de sobra (según yo) y al otro día debía pedir prestado para poder sobrevivir durante otros 15 días. Estaba en la carrera de la rata. Aunque leí a Kiyosaki, Donald Trump y un tanto de autores mexicanos como Adina Chelminsky (recomendada para los que son muy disciplinados), no encontré un texto con el que los cambios en mis hábitos financieros, me hicieran sentir bien.



Este libro lo logra; palabras simples, acciones simples y un sentido de orden y seguridad en cuanto al dinero que ayuda enormemente, cuando lo normal es que hablar o pensar de dinero siempre es un signo de preocupación o zozobra.



Recomiendo ampliamente este libro si es que los problemas con el dinero no te dejan dormir.



Lamentablemente, no lo he hallado en ninguna biblioteca que haya visitado. Lo venden en librerías cristianas en un precio aproximado de $150. Una ganga si es que puedes, por fin, dejar de sufrir porque nunca te alcanza el dinero ni para una semana.



E. Vásquez