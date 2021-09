Creo que cuando escuchamos o leemos acerca de James Joyce, inmediatamente pensamos en su Ulises, obra demasiado densa y que sin duda se podría recomendar solo después de largos años de lectura (tal vez es mejor posponerla lo máximo que se pueda) entonces nos enemistamos con Joyce, le tenemos miedo o tal vez respeto, pero cuando te encuentras a sus Dublineses la perspectiva cambia, se trata de una pequeña colección de unos 15 cuentos que giran – como su título lo dice – en torno a Dublín Irlanda.Desde el punto de vista analítico, Joyce intenta reflejar el Dublín de principios del siglo XX, pues la sociedad Irlandesa vivía en sus propias palabras, una “parálisis” debido a la Iglesia Católica Romana e Inglaterra, aquí es importante como dije, analizar el contexto histórico en que fue escrita, pero mas allá del tema histórico, cultural y moral que nos plantea el autor, creo que se puede tomar como unos cuentos frescos sobre todo para quienes buscan cuentos diferentes en comparación – por ejemplo – con los de Quiroga, Chéjov o Maupassant, pues como dije, históricamente están bien para los Irlandeses que quieren recordar un poco de su país en la perspectiva de alguien como Joyce, si bien es cierto para mí no tiene el mejor valor literario, puedo destacar los siguientes cuentos:Un encuentro: me parece profundo y algo nostálgico, pero sin duda de mis favoritos.Arabia: creo que tiene tintes similares a un encuentro, lo que fue la infancia.Eveline: este sin duda también es de los mejores, lo recomiendo completamente, creo que aquí es más notoria la “moral” que nos platea Joyce.Tras la carrera: a mi parecer, muy típico del Dublín de su época, algo descriptivo, me encantó.La casa de huéspedes: creo que muchos encontraran algo bastante interesante en este cuento, un grito de libertad.Una nubecilla: realmente maravilloso, pese a ser un cuento, tiene una profundidad asombrosa, este destaca completamente.Duplicados: bastante oscuro, un reflejo clarísimo no solo de la sociedad Irlandesa de su época, sino que de muchos otros países y ni siquiera estamos conscientes de ello.Los Muertos: cierra este libro con esta mas bien novela corta, en principio es un poco densa, pero va avanzando y encontramos el propósito de este relato, de tintes oscuros, nostálgicos y existencialistas, recomiendo releerlo.Ir Knot