La Isla del Doctor Moreau, H. G. Wells

H. G. WELLS de origen británico nacido en 1866, es un prolífico escritor y novelista, muy conocido por sus obras de ciencia ficción, como son: el hombre invisible, la máquina del tiempo, la guerra de los mundos entre otros; nominado 4 veces al premio NOBEL DE LITERATURA, sin embargo nunca lo ganó, es considerado junto con JULIO VERNE y HUGO GERNSBACK como padre de la ciencia ficción.



En esta bella novela LA ISLA DEL DOCTOR MOREAU, surge de un náufrago que por azares del destino llega a una isla sin nombre donde el DOCTOR MOREAU, realiza experimentos con animales creando animales semejantes a humanos, hombres-bestia.



Toma a los animales y los vuelve como humanos, dictando los códigos que los mismos deben de usar, como no tomar agua con las manos, no comer carne sin cocinar, no matar, creando una sociedad ficticia de animales humanizados.



Vemos en esta novela escrita en 1896, los primeros trazos de la BIOETICA actual, y la experimentación prohibida por la ciencia, lo cual la hace muy curiosa.



Pero bueno ya no les cuento más, es una buena lectura entretenida y espero que la lean, no me queda otra que mandarles saludos.



Rogelio Ordóñez Solana.