El cuento tiene como argumento un típico y pequeño pueblo en lo más apartado de un cerro, el cual se conoce como Luvina. Conoceremos la inquietante, desoladora y triste vida en Luvina gracias a un narrador, pues relata su experiencia tras haber pasado una temporada en ese lugar en compañía de su familia. Me parece que la prosa de Rulfo es bastante peculiar, bastante característica en realidad, pues es única su forma de transportarte a esos ambientes completamente tristes, grises, desolados, en aquella parte del México que no todos vemos (no sólo del siglo XX) sino aquel México real que en reflejo de este cuento, está olvidado por los gobiernos. Recuerdo que este autor fue mi segunda lectura mexicana y cuando leía un poco sobre esta literatura, me generaba una sensación extraña, yo decía que tenía una relación amor-odio con esta literatura pero después de haber leído Pedro Páramo y posteriormente un par de cuentos (incluido éste, claro está) debo decir que me ha gustado bastante, de hecho me parece una verdadera joya, es simplemente uno de los grandes, por lo que me atrevo a decir que es un autor absolutamente imprescindible. Por cierto, este cuento viene incluido en El llano en llamas.