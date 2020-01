Viaje al Centro de la Tierra – Julio Verne

Anteriormente, ya había leído La Vuelta al Mundo en 80 Días, mismo que me decepcionó, pero no por su contenido, pues me queda claro que Verne fue un magnifico escritor, sino porque lo tome un tanto literal.



Sin embargo, ahora con Viaje al Centro de la Tierra, queda claro que nunca hay que subestimar a la primera impresión, pues en esta gran novela, Verne nos narra la expedición del Profesor Lidenbrock, su sobrino Axel y su guía Hans, que se adentran literalmente, en las entrañas del globo.



Esto es descubierto por un pergamino, que el Profesor Lidenbrock encontró y descifró, escrito por un tal Saknusemm, donde manifestaba, que se podía llegar al centro de la tierra a través del volcán Sneffels.



Al inicio de la novela, es un poco flojo el contenido, pero una vez avanzados un par de capítulos, la aventura es magnífica, cuando llegan al centro del globo, descubren maravillosas creaciones de la naturaleza.



La verdad, me parece que tiene tintes de La Vuelta al Mundo en 80 Días, sin embargo podría ser solo mi percepción.



Sin duda, vale la pena leerlo y de ser posible, ¡adquirir todas las obras del maravilloso Julio Verne!



Rara vez califico un libro, pero este merece ser calificado, de mi parte con un 9/10.



Esperando sea de su agrado, les mando saludos cordiales.