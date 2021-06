“X” representa lo desconocido - Isaac Asimov

Uno de los más grandes y prolíficos escritores de ciencias tanto de ficción como real con más de 500 obras y unos 9 mil artículos, ISAAC ASIMOV, de origen ruso nacionalizado norteamericano de profesión BIOLOGO, y docente de bioquímica de la Facultad de Medicina de Boston.



En esta novela escrita en el año de 1984 es una recopilación de 16 artículos diferentes, en donde “X” es la incógnita universal que usa para explicar dónde está el centro del universo, cómo se han creado las computadoras, sobre los cometas principalmente el HALLEY, notas musicales, luz, sonido en fin toda una obra completa para el que tiene gusto por las ciencias.



Bueno ya no les comento más, porque me emociono, solo me queda recomendarles esta gran obra y mandarles saludos.



Rogelio Ordóñez Solana.