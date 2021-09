Otro gran clásico universal (formando parte de la trilogía de viajes extraordinarios con Capitán Grant e Isla Misteriosa) de la mano de Verne, nos narra las aventuras del Biólogo Aronnax, quien en compañía del arponero Ned Land y su fiel servidor Conseil caen prisioneros del capitán Nemo del submarino Nautilus, por lo que navegaran “involuntariamente” un total de 20mil leguas en las profundidades del mar.



Juntos vivirán las más grandes aventuras marinas, desde el río negro, pasando un bosque submarino, el océano indico, el mar rojo y hasta las heladas aguas del polo sur! Realmente es una obra magistral en toda la extensión de la palabra, pues es característica la maestría de Verne para llevar las descripciones a tal grado de mantenerte pegado a cada capítulo, cada detalle del submarino, también los cetáceos, las algas, tiburones, los gigantescos pulpos, todo es una verdadera maravilla, pero mi parte favorita sin duda son los viajes a pie con las míticas escafandras (antiguos trajes de buzo), pues como bien sabemos su prosa es muy amena y por todo ello me gustaría hablar de toda la obra, pero de verdad te puedo decir que debes leer de obligado esta exquisita obra ya de una vez corre a tu librería más cercana y adquiérelo sin dudarlo ni un solo segundo, me estarás eternamente agradecido!!!



Como dato adicional me parece asombroso que se publicara en 1870 y el submarino eléctrico fuera creado en 1888 en incluso adelantarse con las armas eléctricas, también es importante reconocer que en su vasta obra logró predecir varios inventos (como el helicóptero, los viajes a la luna, el internet entre otros) que – naturalmente – años después serian una realidad.



Verne es recomendado para todas las edades, por ultimo agrego que junto con Viaje al centro de la tierra queda mi top de Verne y de obras de la literatura universal, la verdad viaje submarino deja la “vara alta” para lo que espero poder leer de la vasta obra del mítico Verne.



Ir Knot