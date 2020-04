"Feliz 53 cumpleaños, doctor. Bienvenido al primer día de su muerte"



Es la introducción a esta gran novela, misma que sin duda, es una ¡Señora Novela! La verdad, la primera vez que la encontré, llamó mucho mi atención sin embargo, me daba un poco de “miedo” leerla, no por el tema, sino porque la gran cantidad de paginas contenidas (523 en mi edición),



La historia gira en torno al Dr Frederick “Ricky” Starks, Psicoanalista de vasta experiencia en la rama, el cual recibe esta amenazadora carta, de una persona misteriosa, el señor Rumplestiltskin o simplemente Señor “R” mismo, que lo obliga a descubrir quien es en un plazo de 15 días, de no lograrlo, deberá elegir entre Suicidarse o sufrir la muerte de un familiar, mismo que desconoce cuál es, pues la lista de sus familiares es bastante amplia.



Es una novela que requiere tiempo para terminarla, y lo que la vuelve aun mejor, es que está cargada de referencias literarias y una que otra a la cultura Pop.



El final, es bastante obvio teniendo en cuenta que hace poco, salió a la venta “Jaque al Psicoanalista” pero aun así, no pasa desapercibido, si tienes la oportunidad de adquirirlo y te gustan las lecturas de tipo “Novela Negra” merece estar en tu estante!



Saludos y aprovecha las lecturas #QuedateEnCasa