Con una prosa ágil, esta vez de la mano de Charles Grant, viviremos una aventura más de los míticos agentes del buró Mulder & Scully, cuando Skinner les llama molesto sobre un nuevo archivo X, deberán viajar hasta Nuevo México para investigar una serie de asesinatos donde en principio aparecen cuerpos aparentemente desollados, pero hay algo más oscuro - naturalmente - tras estas horribles muertes, pues el origen de este (literalmente) viento de sangre viene desde lo más lejos del desierto, ¿serán los indios los responsables de estas tragedias?Con base en la fórmula original de la serie, se crearon unas 6 novelas supervisadas por Chris Carter (productor de la serie) con diferentes autores, cada novela es una historia no solo diferente entre sí, sino diferente a la serie, pues todas son independientes.Aunque me gustó más el Expediente X: Anticuerpos (que también puedes encontrar mi reseña en este portal) esta no deja de tener la escancia de la serie y sobre todo, mantiene un ambiente de suspenso y a ratos inquietante.