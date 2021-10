Durante la época de la Revolución Francesa, siendo altas horas de la noche, el joven alemán Wolfgang de carácter más bien tímido y que gustaba de hablar con chicas en su mente, entre sus locuras soñaba con una hermosa mujer y no se imaginaba que la conocería pronto, pues cuando regresaba a su hogar, la noche estaba en su máximo esplendor y los truenos y relámpagos no se hacían esperar, pasando cerca de la guillotina y recordando toda la polémica que esta generaba, encontró a una joven mujer vestida de negro, la llevó a su casa y se enamoraron, prometiéndole que siempre estaría con ella, a la mañana siguiente notó que estaba fría, la movieron y su cabeza rodó al suelo, pero eso no fue lo peor, sino que cuando las autoridades llegaron, se dieron cuenta que era la mujer que había terminado en la guillotina la noche anterior...De lo poco que he leído del autor (un par de cuentos) me parecen curiosos, algo psicológicos, pero importante conocer que parecen ser cuentos de terror en un contexto histórico.Ir knot