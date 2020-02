La Conspiración del Juicio Final – Sidney Sheldon

“De pie al borde del campo los testigos miraban en silencio, horrorizados, demasiado atontados como para hablar. La escena que tenían delante de los ojos era grotesca, una pesadilla primordial…”



Es la introducción que nos da Sidney Sheldon , a esta gran novela, la verdad, cuando la encontré, me llamó poderosamente la atención el título y debo decir que no me ha decepcionado, es una novela de Thriller, estilo película de Hollywood, donde un oficial naval, es asignado para investigar el accidente de un globo meteorológico , que sucede en los Alpes Suizos, su papel, es interrogar a todos los testigos que presenciaron dicho suceso, pero para su mala suerte, desconoce la identidad y ubicación de todos ellos, por lo que no será una tarea fácil.



Logra recorrer varias partes del mundo, en busca de estos testigos, pero lo que no sabe, es que todos ellos una vez interrogados y avisado a sus superiores sobre haberlos encontrado, van a ir muriendo de formas misteriosas. ¡Es una novela cargada de aventuras, romance, espionaje y mucho más! La verdad, es de primer nivel, te adentras tanto en la trama, que te engancha para terminarla en un abrir y cerrar de ojos, vale muchísimo la pena leerla. Por cierto, tiene un final ¡confuso, reflexivo e inesperado!



¡Saludos!