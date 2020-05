H. G. Wells, todo un visionario para su época, juega en esta novela con la evolución, sociedad, naturaleza e identidad de humano jugando a ser Dios; estas ideas se plasman en esta obra publicada en 1896.



Es una obra de ciencia ficción, donde lleva a diversos animales a tomar la forma humana, bajo ciertas reglas que los humanizarían, creando sociedades animales como humanos.



La descripción inicia con un náufrago llamado Edward Prendick, quien llega a una isla donde da cuenta de los experimentos del Doctor Moreau, los cuales buscan volver humanos a diversos animales.



Pero bueno, gran obra futurista a su época y no me queda otra que recomendársela, y no me queda otra que mandarles saludos.



Rogelio Ordóñez Solana.