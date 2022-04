Es una biografía sobre el mítico Da Vinci (15 de abril de 1452 Florencia, Italia - 2 de mayo de 1519 Amboise, Francia) dividida en 9 capítulos cronológicos, en la que si bien no se estudia a profundidad toda su vida como se podría esperar, sí hay un profundo análisis a cada una de sus obras, (o al menos) las más importantes aparte de las ya conocidas "Monna Lisa" y "Última Cena".Desde el primer capítulo podremos conocer sobre su maestro Verrocchio, pues él fue quien le ayudó a ser el inmortalizado y famoso pintor y escultor Da Vinci. Porque realmente ¿quién no ha oído hablar sobre este interesante personaje? Y como dije, posiblemente de su obra más famosa, la “Monna Lisa”. Pero eso no es todo, podremos conocer otras obras menos "famosas" pero de gran maestría, como la “Anunciación de los uffizi", la "Virgen de las rocas", la "Madonna de munich", la "Batalla de Anghiari" (mi favorita), entre otras.Sin embargo, la biografía no se limita sólo a sus obras, también nos habla de su interés por la arquitectura, las matemáticas, la anatomía, entre otras pasiones y algo que me sorprendió, fue que trabajara para César Borgia y también que fuera amigo de Maquiavelo, pues es una biografía cargada de agradables sorpresas concluyendo con su muerte en mayo de 1519. La recomiendo para todo interesado en la cultura general y, sobre todo, en el arte de este maestro.Ir Knot