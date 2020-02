Una obra de la literatura universal publicada en el año de 1844, por este gran escritor francés, nos lleva a una serie de aventuras dentro del periodo de Luis XIII, Rey de Francia.



Aunque los mosqueteros son 4, y no 3, pues se refiere al aprendiz de mosquetero al servicio del Rey, llamado D'ARTAGNAN, quien no es incluido como verdadero mosquetero; y los 3 mosqueteros que son ATHOS, PORTHOS y ARAMIS; quienes por azares del destino se conocen y empieza una historia siempre en la defensa del Rey.



Cuando niños siempre jugamos a los enfrentamientos en espadas, con una alegría de hacer esto que se ve reflejada en la novela, emocionante, lectura entretenida, bajo el lema: “TODOS PARA UNO Y UNO PARA TODOS”, es una recomendable lectura para niños y adultos, que hace que nuestros sueños se vean realizados, y bueno no me queda otra que mandarles saludos y les recomiendo ampliamente esta lectura.



Rogelio Ordóñez Solana.