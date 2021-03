Una de las más grandes obras de Dumas, nos cuenta (en principio) la historia del joven gascón D’Artagnan quien por una recomendación especial, buscara entrar al cuerpo de Mosqueteros a cargo del señor de Tréville.

Para poder ingresar al servicio de su majestad, deberá pasar por toda una odisea, donde se hará amigo de los ya conocidos y originales 3 mosqueteros (Athos, Porthos y Aramis) cada uno con una personalidad única, los cuales vivirán muchas aventuras y formaran una gran amistad.



En su carácter de novela, me parece una magnífica obra, en cuanto a la historia, considero que flaquea un poco a mitad de la misma, dado que la historia completa no es 100% sobre los 4 mosqueteros (naturalmente), también es menester tomar en cuenta que se trata de una novela histórica, por lo que contiene una gran cantidad de personajes (tanto ficticios como aquellos basados en reales, claro está) y por ello requiere cierto grado de comprensión lectora (aunado a su considerable cantidad de páginas).



Para concluir, confieso que el final me ha dejado un tanto impactado, un sabor agridulce que sin duda, logra ser el “broche de oro” para esta imprescindible obra.