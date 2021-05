Pedro Páramo – Juan Rulfo

No sé por qué, pero tengo una relación amor-odio con la literatura mexicana (Pacheco, Fuentes, Rulfo por mencionar algunos ejemplos) no niego que estos escritores plasmaron una prosa única en sus obras pero…



En Pedro Paramo, que parece ser un clásico de la literatura mexicana (y según entiendo, de la hispanoamericana) nuestro protagonista Juan Preciado, va en busca (como última voluntad de su mamá) de su padre (PP), el cual presumiblemente se encuentra en un típico pueblito mexicano, llamado Comala, pueblo prácticamente muerto, vacio y sofocante (donde, como ya mencioné al inicio, es descrito con una prosa exquisita) y para su sorpresa, descubre que tiene varios familiares, hijos del mismo Pedro Paramo pero no solo eso, sino que prácticamente todos están muertos.



No puedo evitar recordar a “Macondo” pueblo mágico de la maravillosa novela Cien Años de Soledad, considero que ambas tienen cierta similitud (o al menos esa es mi percepción)



Sin duda, una novela recomendada, incluso – me atrevo a decir que – imprescindible, con sus tintes de “horror”, eróticos, de realismo mágico y aun con sus extraños saltos temporales, Pedro Paramo, merece permanecer en sus bibliotecas personales, para siempre…